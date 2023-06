NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen vor dem anstehenden Kapitalmarkttag auf "Underperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Es sei richtig, dass sich der Autobauer auf die schwächelnden Marken konzentriere, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf mögliche Neuigkeiten zum Sparprogramm. Da die wichtigsten Ziele allerdings schon bekannt seien, könnten Volkswagens Bemühungen am Markt auf taube Ohren stoßen - zumindest solange, bis das Management seine Investitionsstrategie angehe. Denn diese habe bisher nicht zu spürbaren Synergien in der Konzerngruppe geführt./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 19:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 19:28 / ET



