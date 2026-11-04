Volvo AB Aktie
|28,40EUR
|0,42EUR
|1,50%
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 380 auf 349 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Lkw-Bauers an. Umsatz und operative Marge hätten enttäuscht. Mit Blick auf die Bewertung bleibt sie ihrer Kaufempfehlung allerdings treu./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 23:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
349,00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
308,10 SEK
|
Abst. Kursziel*:
13,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
308,10 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,27%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
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|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|28,39
|1,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:00
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:50
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|18:50
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|18:49
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|18:49
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|18:48
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|18:46
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|16:41
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|16:41
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|16:36
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|15:08
|BioNTech Buy
|UBS AG
|15:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|15:00
|freenet Neutral
|UBS AG
|15:00
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|14:48
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|14:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:12
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|1&1 Neutral
|UBS AG
|14:10
|United Internet Buy
|UBS AG
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)