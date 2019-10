NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo B nach Zahlen von 203 auf 196 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Lkw- und Baumaschinenmärkte zeigten mehr Schwäche als gedacht, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie kappte ihre Schätzungen, bleibt aber optimistisch für die Aktie. Die Margen dürften ihren Tiefpunkt deutlich über dem Niveau der Vergangenheit und auch den Markterwartungen finden, glaubt die Expertin. Zudem hält sie die Papiere der Schweden für attraktiv bewertet./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 04:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





