NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volvo B von 190 auf 160 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Himanshu Agarwal widmet sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie dem neuen Lkw-Geschäftszyklus. Die Schweden erschienen in den meisten Themen am besten positioniert. Ihr Wandel sei noch nicht angemessen eingepreist. Dennoch passte er seinen Gewinnerwartungen für die Branchenunternehmen etwas an, weshalb das Kursziel sank./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 21:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / 00:00 / ET



