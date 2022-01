NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Volvo B auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 311 schwedischen Kronen belassen. Die Aufträge des Lkw- und Baumaschinenherstellers seien im vierten Quartal besser ausgefallen als gedacht, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege im Rahmen der Erwartungen, aber die Margen seien schwächer/ajx/bek



