NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für den Volvo B auf "Neutral" vor Zahlen mit einem Kursziel von 175 schwedische Kronen belassen. Das zweite Quartal dürfte im Geschäft mit Lkw und Baumaschinen erneut stark ausgefallen sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Aktuell sei der Markt aber über das Quartal hinaus von der Entwicklung beim schwedischen Hersteller nicht überzeugt. Der Experte erhofft sich vom Management Aussagen zum Auftragseingang in Europa und zur Produktionsanpassung./tav/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 19:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / 00:15 / BST



