ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo B nach in Aussicht gestellten geringeren Produktionszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 212 schwedische Kronen belassen. Die Verfügbarkeit von Halbleitern sei gegenwärtig nur sehr schwer einzuschätzen, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit verbunden seien große Unsicherheiten. Allerdings rechne der Lkw-Hersteller mit Belastungen für die Ergebnisse und die Barmittel./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / 21:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2021 / 21:59 / GMT



