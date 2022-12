NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo B auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 schwedischen Kronen belassen. In Erwartung geringer schwankender Rohstoffkosten und stabilerer Lieferketten dürfte 2023 für die Automobilindustrie ein ertragsstarkes Jahr werden, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Die Lkw-Hersteller dürften sich auch im ersten Halbjahr eines hohen Auftragsbestands und einer starken Preissetzungsmacht erfreuen. In der zweiten Jahreshälfte drohe jedoch eine konjunkturell bedingte Abschwächung des Geschäfts./edh//ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 19:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2022 / 00:15 / GMT



