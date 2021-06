NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die B-Aktien von Volvo nach aktuellen US-Nutzfahrzeugprognosen des Marktforschers ACT von 238 auf 243 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan begründete seine erhöhten Schätzungen für den Nutzfahrzeughersteller in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer verbesserten Perspektive am US-Markt./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2021 / 00:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2021 / 00:53 / EDT





