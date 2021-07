ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo B von 188 auf 185 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Aufträge für LKWs dürften im zweiten Halbjahr ihren Höhepunkt erreichen, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt unterschätze derzeit Unterbrechungen in den Lieferketten und mögliche Produktionsstopps./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2021 / 02:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2021 / 02:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.