Volvo Car AB Registered b Aktie

1,24EUR -0,03EUR -1,97%
Volvo Car AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40AE9 / ISIN: SE0021628898

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05.10.2026 10:10:33

Volvo Car AB Registered B Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo Cars von 21 auf 13 schwedische Kronen gekappt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. China bleibe die Achillesferse, schrieb Nikita Papaccio in einer am Montag veröffentlichten Studie nach der zurückgezogenen Prognose des Autobauers./rob/ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo Car AB Registered Shs -B- Hold
Unternehmen:
Volvo Car AB Registered Shs -B- 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
13,00 SEK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14,18 SEK 		Abst. Kursziel*:
-8,29%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
14,18 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,29%
Analyst Name::
Nikita Papaccio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:10 Volvo Car AB Registered b Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Volvo Car AB Registered b Sell UBS AG
23.10.25 Volvo Car AB Registered b Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Volvo Car AB Registered Shs -B- 1,24 -1,97% Volvo Car AB Registered Shs -B-

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10:54 Givaudan Overweight Barclays Capital
10:41 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10:38 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:37 Air Liquide Outperform Bernstein Research
10:34 Boeing Outperform Bernstein Research
10:28 Ferrari Buy UBS AG
10:10 Volvo Car AB Registered b Hold Deutsche Bank AG
10:09 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10:08 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
10:08 EssilorLuxottica Buy UBS AG
10:07 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
10:07 Richemont Buy UBS AG
10:07 Hermès Sell UBS AG
10:04 Danone Hold Deutsche Bank AG
09:57 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:50 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
08:50 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
08:49 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08:22 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:20 Hermès Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:19 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:10 Carl Zeiss Meditec Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:07 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:02 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
07:59 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:58 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
07:54 Nike Outperform Bernstein Research
02.10.26 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 Nike Verkaufen DZ BANK
02.10.26 HORNBACH Halten DZ BANK
02.10.26 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 TUI Overweight Barclays Capital
02.10.26 Deutsche Börse Buy Warburg Research
02.10.26 Energiekontor Buy Warburg Research
02.10.26 KWS SAAT Add Baader Bank
02.10.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
02.10.26 Kontron Kaufen DZ BANK
02.10.26 Siemens Kaufen DZ BANK
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
02.10.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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