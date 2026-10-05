Volvo Car AB Registered b Aktie
|1,24EUR
|-0,03EUR
|-1,97%
WKN DE: A40AE9 / ISIN: SE0021628898
Volvo Car AB Registered B Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo Cars von 21 auf 13 schwedische Kronen gekappt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. China bleibe die Achillesferse, schrieb Nikita Papaccio in einer am Montag veröffentlichten Studie nach der zurückgezogenen Prognose des Autobauers./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo Car AB Registered Shs -B- Hold
|
Unternehmen:
Volvo Car AB Registered Shs -B-
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
13,00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14,18 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-8,29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14,18 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,29%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo Car AB Registered Shs -B-
|
02.10.26
|Volvo-Aktie sackt ab: Autobauer streicht Jahresziele wegen China-Einbruch (dpa-AFX)
|
02.10.26
|ROUNDUP: Autobauer Volvo streicht Jahresziele wegen China-Einbruch - Kursrutsch (dpa-AFX)
|
28.04.26
|Ausblick: Volvo Car Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Volvo Car Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Volvo Car AB Registered Shs -B-
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Volvo Car AB Registered b Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Volvo Car AB Registered b Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Volvo Car AB Registered b Sell
|UBS AG
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Volvo Car AB Registered Shs -B-
|1,24
|-1,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:54
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|10:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|10:07
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:07
|Hermès Sell
|UBS AG
|10:04
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|02.10.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.