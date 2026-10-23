Volvo Car AB Registered b Aktie
|0,97EUR
|-0,30EUR
|-23,89%
WKN DE: A40AE9 / ISIN: SE0021628898
Volvo Car AB Registered B Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo Cars von 18 auf 10 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. schrieb Jose M Asumendi am Freitag nach der Telefonkonferenz mit dem Unternehmen zu den jüngsten Geschäftszahlen. Das dritte Quartal sowie die Aussagen des Managements verringerten die kurzfristige Vorhersehbarkeit hinsichtlich Absatzmengen, Preisgestaltung/Produktmix und des Zeitpunkts der Erholung von Gewinn und Cashflow weiter. Asumendi sieht keine wesentliche Verbesserung des Marktumfelds in den kommenden Quartalen./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo Car AB Registered Shs -B- Neutral
|
Unternehmen:
Volvo Car AB Registered Shs -B-
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10,00 SEK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
14,11 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-29,15%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
14,12 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-29,15%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volvo Car AB Registered Shs -B-
|
02.10.26
|Volvo-Aktie sackt ab: Autobauer streicht Jahresziele wegen China-Einbruch (dpa-AFX)
|
02.10.26
|ROUNDUP: Autobauer Volvo streicht Jahresziele wegen China-Einbruch - Kursrutsch (dpa-AFX)
|
28.04.26
|Ausblick: Volvo Car Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Volvo Car AB Registered Shs -B-
|18:37
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Volvo Car AB Registered b Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:37
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Volvo Car AB Registered b Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Volvo Car AB Registered b Sell
|UBS AG
|18:37
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Volvo Car AB Registered Shs -B-
|0,97
|-23,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:55
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:54
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:37
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:29
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:19
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|17:36
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|15:36
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|14:58
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:57
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:57
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|14:56
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|14:56
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|14:55
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|14:54
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:54
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:53
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|14:52
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|14:52
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14:51
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|14:50
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|14:49
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|14:42
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|14:40
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:40
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|14:40
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|14:40
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:39
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:38
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|14:35
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|14:34
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|14:33
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:33
|Hermès Outperform
|Bernstein Research