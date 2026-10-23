Volvo Car AB Registered b Aktie

0,97EUR -0,30EUR -23,89%
Volvo Car AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40AE9 / ISIN: SE0021628898

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.10.2026 18:37:42

Volvo Car AB Registered B Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo Cars von 18 auf 10 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. schrieb Jose M Asumendi am Freitag nach der Telefonkonferenz mit dem Unternehmen zu den jüngsten Geschäftszahlen. Das dritte Quartal sowie die Aussagen des Managements verringerten die kurzfristige Vorhersehbarkeit hinsichtlich Absatzmengen, Preisgestaltung/Produktmix und des Zeitpunkts der Erholung von Gewinn und Cashflow weiter. Asumendi sieht keine wesentliche Verbesserung des Marktumfelds in den kommenden Quartalen./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:11 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo Car AB Registered Shs -B- Neutral
Unternehmen:
Volvo Car AB Registered Shs -B- 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
10,00 SEK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
14,11 SEK 		Abst. Kursziel*:
-29,15%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
14,12 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-29,15%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volvo Car AB Registered Shs -B-

mehr Nachrichten

Analysen zu Volvo Car AB Registered Shs -B-

mehr Analysen
18:37 Volvo Car AB Registered b Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Volvo Car AB Registered b Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Volvo Car AB Registered b Sell UBS AG
23.10.25 Volvo Car AB Registered b Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volvo Car AB Registered Shs -B- 0,97 -23,83% Volvo Car AB Registered Shs -B-

Aktuelle Aktienanalysen

19:55 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
19:54 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
18:37 Volvo Car AB Registered b Neutral JP Morgan Chase & Co.
18:29 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:19 L'Oréal Kaufen DZ BANK
17:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
17:36 Eni Kaufen DZ BANK
15:36 Raiffeisen neutral Barclays Capital
14:58 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:57 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:57 Deutsche Bank Buy UBS AG
14:56 Nestlé Neutral UBS AG
14:56 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:55 Zurich Insurance Neutral UBS AG
14:55 KRONES Kaufen DZ BANK
14:54 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:54 Roche Outperform RBC Capital Markets
14:53 arGEN-X Kaufen DZ BANK
14:53 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:53 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
14:53 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
14:52 Nestlé Kaufen DZ BANK
14:52 RENK Kaufen DZ BANK
14:51 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
14:50 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
14:50 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
14:49 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
14:42 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
14:41 VINCI Buy Deutsche Bank AG
14:41 Sartorius vz. Buy UBS AG
14:40 L'Oréal Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:40 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
14:40 Roche Buy UBS AG
14:40 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
14:40 RELX Buy Deutsche Bank AG
14:40 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Hermès Sell Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
14:39 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Medios Buy Deutsche Bank AG
14:38 KRONES Buy Deutsche Bank AG
14:36 Hermès Buy Deutsche Bank AG
14:36 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
14:35 RELX Overweight Barclays Capital
14:35 Barclays Buy Deutsche Bank AG
14:35 Hermès Equal Weight Barclays Capital
14:34 arGEN-X Overweight Barclays Capital
14:33 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
14:33 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
14:33 Hermès Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen