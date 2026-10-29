Vonovia Aktie
|16,05EUR
|-0,24EUR
|-1,47%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Wohnimmobilienkonzern vorsichtiger werde, sei den höheren Zinsen und dem damit anspruchsvoller gewordenen Finanzierungs- und Transaktionsumfeld geschuldet, schrieb Charles Boissier am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Er verwies auf den nach unten angepassten Ausblick für 2026, erste Signale für 2027 sowie die gesenkten Ziele für 2028./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,74 €
|
Abst. Kursziel*:
46,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,30%
|
Analyst Name::
Charles Boissier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
12:49
|AKTIE IM FOKUS 2: Vonovia am Dax-Ende - Immobilienriese wird vorsichtiger (dpa-AFX)
|
12:26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
12:04
|Vonovia SE-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy (finanzen.at)
|
10:49
|ROUNDUP: Vonovia wird vorsichtiger - Hohe Zinsen belasten Immobilenverkäufe (dpa-AFX)
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Vonovia auf 23 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
10:04
|Vonovia SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|09:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|09:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|09:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|16,05
|-1,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG