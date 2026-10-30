Vonovia Aktie
|16,24EUR
|0,25EUR
|1,53%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten hätten sich eingetrübt, schrieb Thomas Rothaeusler in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Eckdaten nach neun Monaten. Sonderlich überraschen dürfte dies allerdings niemanden. An seinen Erwartungen für die Ausschüttungen ändert sich nichts./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,13 €
|
Abst. Kursziel*:
54,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,94%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
10:00
|EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10:00
|EQS-NVR: Vonovia SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
29.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Vonovia Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Vonovia Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Vonovia Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|16,24
|1,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|12:16
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|12:15
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:34
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:33
|BP Buy
|UBS AG
|10:32
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|10:20
|DO buy
|UBS AG
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|10:14
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:13
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:58
|Linde Outperform
|Bernstein Research