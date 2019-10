HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Vonovia vor Zahlen von 52 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern dürfte 2019 seine Mieteinnahmen um mehr als vier Prozent steigern, weshalb die Unternehmensziele für das laufende Jahr zu niedrig erschienen, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei der Vorlage der Quartalszahlen am 5. November rechne sie daher mit einer Anhebung des Ausblicks./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 08:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / 08:23 / MESZ



