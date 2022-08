NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 39,90 auf 44,50 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Jonathan Kownator begründete das höhere Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unter anderem mit umfangreicheren weiteren Verkäufen aus dem Portfolio der Immobiliengruppe. Diese taxiert er nun bis zum Jahr 2026 auf insgesamt sechs Milliarden Euro - nach zuvor drei Milliarden Euro. Hierbei dürfte es sich vor allem um solche Liegenschaften handeln, die geringere Renditen abwerfen. Die Bewertung der Aktien weise derweil einen hohen Abschlag auf./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2022 / 16:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.