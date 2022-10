NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 38,20 auf 33,30 Euro gesenkt, aber die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Seit der jüngsten Branchenstudie Mitte September habe sich das Umfeld für den Immobiliensektor weiter eingetrübt, schrieb Analyst Jonathan Kownator in seiner Aktualisierung vom Dienstagabend. Er verwies auf die erhöhten Zinsprognosen der Goldman-Ökonomen für die Europäische Zentralbank und die Bank of England. Weiter gestiegene Anleiherenditen hätten die Kapitalkosten nochmals erhöht. Im Schnitt schraubte Kownator seine Kursziele daher um 9 Prozent zurück. Icade stufte er auf "Sell" ab und Covivio auf "Hold"./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 22:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



