FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Papiere von Vonovia nach den Wahlen zum Bundestag und zum Berliner Abgeordnetenhaus mit fairen Wert von 57,40 Euro auf "Halten" belassen. Nach der Bundestagswahl könne ein Linksbündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei ausgeschlossen werden, was aus Sicht der Wohnimmobilienkonzerne und deren Aktionäre der "Worst-Case" gewesen wäre, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Berliner hätten im Volksentscheid zwar für die "Enteignung" der Immobilienkonzerne votiert. Hieraus entstehe allerdings kein "Enteignungsautomatismus", wenngleich die Politik das Signal nicht vollständig ignorieren könne./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2021 / 11:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2021 / 11:46 / MESZ





