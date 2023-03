FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Bei der Immobiliengruppe komme es vor dem Geschäftsbericht am Freitag kommender Woche zu einem Kräftemessen zwischen den Aktien- und den Anleihenhaltern, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rendite auf Verfall der 2032 auslaufenden Anleihe sei zuletzt auf 5,5 Prozent gestiegen von 4,2 Prozent Anfang Februar. Anleiheinvestoren hofften wohl, dass Vonovia die Dividendenzahlung aussetzen werden./bek/mis



Es habe den Anschein, als wolle der Bondmarkt das Unternehmen drängen, keine Dividende zu zahlen. Eine Bardividende wäre gut für die Aktionäre und schlecht für die Anleihegläubiger. Eine Aktiendividende als implizite Kapitalerhöhung wäre hingegen positiv für die Bondholder und wegen des Verwässerungseffekts negativ für die Aktionäre. Er rechne jedoch nicht mit einer Aktiendividende, denn auf dem niedrigen Bewertungsniveau werde das Unternehmen keine Verwässerung bewirken wollen./bek



