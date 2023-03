FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia von 36,00 auf 27,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Medienberichte über Razzien und etwaiges korruptes Verhalten einzelner Mitarbeiter trübten die Stimmung für die Aktie der Immobiliengesellschaft weiter ein, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte in seinem Modell nunmehr den Risikoabschlag. Die Aktie sei zwar aktuell sehr günstig zu haben, aber auch sehr schwankungsanfällig geworden und bewege sich stark mit den Zinserwartungen./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2023 / 16:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2023 / 16:40 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.