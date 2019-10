ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Vonovia vor der Berichtssaison der deutschen Immobilienunternehmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59,20 Euro belassen. Er berücksichtige nun den vom Berliner Senat verabschiedeten Gesetzentwurf für einen Mietendeckel, schrieb Analyst Marios Pastou in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter Berücksichtigung des Mietniveaus vor Ort und je nach Abhängigkeit vom Mietmarkt der Bundeshauptsaft rechnet der Experte nun bei den jeweiligen Konzernen mit einem stagnierenden oder sogar mit einem negativen Mietwachstum in Berlin./la/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 04:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



