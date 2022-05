NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Er beziehe nun Risiken der Refinanzierung börsennotierter Schuldtitel ein, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Immobilienwerten Aroundtown und Vonovia. Seit April seien hier die Renditen gestiegen. Trotz der Berechnung der potenziellen Auswirkungen langfristiger Refinanzierungen auf die Erträge sieht er bei Vonovia immer noch ein Aufwärtspotenzial für die Aktie von etwa 30 Prozent./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / 19:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.