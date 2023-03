NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Vonovia von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 19 Euro gesenkt. Bei den kontinentaleuropäischen Immobiliengesellschaften seien überwiegend die Renditen zu niedrig oder die Mieteinnahmen in Gefahr - oder gleich beides, schrieb Analyst Bart Gysens in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Oftmals seien die Portfolios mit zu viel Schulden finanziert. Bei Vonovia drohten ferner Maßnahmen zur Festigung der Bilanz, nachdem das Unternehmen die Dividende nicht gänzlich gestrichen habe./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.