Vonovia Aktie
|17,01EUR
|-0,15EUR
|-0,85%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia von 31 auf 22,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Zinsanstieg bremse den Immobilienkonzern in diesem Jahr und auch die mittelfristigen Ziele für 2028, schrieb Karsten Oblinger in einer Studie am Mittwoch. Der Experte senkte daher die Schätzungen. Die Vergesellschaftungsdebatte in Berlin mit dem Fokus auf rund 130.000 Vonovia-Wohnungen bleibe ein spürbarer Belastungsfaktor./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Kaufen
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
17,33 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
17,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SE
|
17:58
|LUS-DAX aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: DAX stärker (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|17:14
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:14
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:14
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|17,01
|-0,85%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:21
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|17:14
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:57
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|16:21
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:17
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:57
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14:40
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|14:38
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14:37
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:37
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|12:49
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12:04
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|11:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG