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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Neil Green beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie einmal mehr mit der Situation, dass eine neue Koalition in Berlin die Enteignung von Wohnungsbeständen von Vermietern vorantreiben könnte. Die Bundesregierung habe nun erste Einzelheiten zu einem "Investitionsschutzgesetz" bekannt gegeben, mit dem ein solches Vorhaben unterbunden werden solle. Wie bereits von ihm erwähnt, seien Veräußerungen und der Schuldenabbau für die Bewertung von Vonovia außerdem von zentraler Bedeutung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 13:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 13:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16,63 €
|
Abst. Kursziel*:
56,39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,58%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
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