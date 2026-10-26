Vonovia Aktie

16,61EUR 0,03EUR 0,15%
Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.10.2026 17:15:01

Vonovia SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Neil Green beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie einmal mehr mit der Situation, dass eine neue Koalition in Berlin die Enteignung von Wohnungsbeständen von Vermietern vorantreiben könnte. Die Bundesregierung habe nun erste Einzelheiten zu einem "Investitionsschutzgesetz" bekannt gegeben, mit dem ein solches Vorhaben unterbunden werden solle. Wie bereits von ihm erwähnt, seien Veräußerungen und der Schuldenabbau für die Bewertung von Vonovia außerdem von zentraler Bedeutung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 13:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 13:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16,63 € 		Abst. Kursziel*:
56,39%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56,58%
Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vonovia SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Vonovia SE

mehr Analysen
17:15 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vonovia SE 16,63 0,30% Vonovia SE

Aktuelle Aktienanalysen

17:18 Tesla Outperform RBC Capital Markets
17:15 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:14 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:28 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
16:17 BioNTech Buy UBS AG
16:16 Amazon Buy UBS AG
16:06 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
15:57 Tesla Buy Deutsche Bank AG
14:09 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
14:05 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
13:00 Tesla Overweight Barclays Capital
12:48 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:47 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:45 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
12:12 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
12:11 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:08 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:08 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
12:08 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:03 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 RELX Buy UBS AG
10:45 Novartis Neutral UBS AG
10:41 Eni Buy UBS AG
10:40 arGEN-X Buy UBS AG
10:37 CANCOM Hold Warburg Research
10:37 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
10:36 Bechtle Buy Warburg Research
10:23 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10:21 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 IONOS Buy Deutsche Bank AG
09:08 BASF Hold Deutsche Bank AG
08:50 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:10 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
08:09 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:51 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
07:49 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:42 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:37 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
07:36 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
07:32 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07:32 Novartis Equal Weight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen