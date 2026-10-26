NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Neil Green beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie einmal mehr mit der Situation, dass eine neue Koalition in Berlin die Enteignung von Wohnungsbeständen von Vermietern vorantreiben könnte. Die Bundesregierung habe nun erste Einzelheiten zu einem "Investitionsschutzgesetz" bekannt gegeben, mit dem ein solches Vorhaben unterbunden werden solle. Wie bereits von ihm erwähnt, seien Veräußerungen und der Schuldenabbau für die Bewertung von Vonovia außerdem von zentraler Bedeutung./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 13:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 13:42 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.