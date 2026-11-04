Vonovia Aktie

16,84EUR 0,57EUR 3,50%
Vonovia ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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04.11.2026 09:11:25

Vonovia SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Nach der Kappung der Zielvorgaben in der vergangenen Woche durch die Immobiliengruppe seien die wichtigsten Aspekte bereits bekannt, schrieb Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16,57 € 		Abst. Kursziel*:
47,86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,53%
Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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03.11.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Vonovia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Vonovia SE 16,80 3,26% Vonovia SE

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07:32 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
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