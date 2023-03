FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vossloh auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der außerordentlich starke Jahresausklang 2022 sei vom schwachen kurzfristigen Profitabilitätsausblick des Bahntechnikkonzerns überschattet worden, schrieb Analyst Niklas Becker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2023 rechne Vossloh dank eines rekordhohen Auftragsbestands indes abermals mit einer soliden Umsatzentwicklung im Rahmen der ehrgeizigen mittelfristigen Wachstumsziele./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.