NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh von 53 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Verkehrstechnikkonzern habe einen schwachen Jahresstart hingelegt und müsse kurzfristig mit weiterem Gegenwind rechnen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 und 2023./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2022 / 07:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / 07:36 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.