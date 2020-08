MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Wacker Chemie von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 80 auf 92 Euro angehoben. Der Spezialchemiekonzern habe im zweiten Quartal besser als erwartet abgeschnitten und die Explosion in einer Polysilizium-Fabrik des chinesischen Wettbewerbers GCL Poly könnte die Markterwartungen für Wacker Chemie deutlich in die Höhe treiben, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese positiven Effekte seien jedoch bereits größtenteils im Kurs berücksichtigt, begründete Mayer die Abstufung./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2020 / 17:50 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST





