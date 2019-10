MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Wacker Chemie nach einer Gewinnwarnung von 95 auf 92 Euro gesenkt, die Einstufung nach den Kursverlusten der vergangenen Monate aber auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Gewinnprognosen reduziert, nachdem das Unternehmen den Ausblick wegen des weiterhin schwächelnden Marktes für Polysilizium gesenkt habe, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs dürfte vorerst weiter schwanken, wenngleich die Aktien sehr niedrig bewertet seien. Mittelfristig seien die Aussichten gut, aber aktuell seien die Papiere aber wohl eher nur etwas für sehr risikofreudige Anleger. So dürfte sich der Kurs erst nachhaltig erholen, wenn sich die Polysiliziumpreise erholten und die Silikon-Preise stabilisierten./mis/jsl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 12:20 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2019 / 12:20 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.