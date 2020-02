MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Dass der Konkurrent OCI seine Polysilizium-Produktion in Südkorea stärker auf Halbleiterqualität und weniger auf Solarqualität ausrichten wolle, sei positiv für die Branchenstimmung, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies könne zu einer schnelleren Erholung in der aktuellen Überangebotssituation im Solarbereich führen./ag/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 19:02 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



