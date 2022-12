ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 165 Euro angehoben. Trotz der hohen Energiepreise dürfte sich die europäische Chemieindustrie angesichts hoher Gasvorräte und dank staatlicher Subventionspakete oder günstiger langfristiger Energieverträgen in den kommenden sechs Monaten "durchwursteln", schrieb Analyst Andrew Stott in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Für 2023 zieht er innerhalb des Sektors Wachstumsaktien werthaltigen Papieren vor. Sein bevorzugter Teilsektor bleibt das Industriegase-Segment. Die Kaufempfehlung für Wacker begründete der Experte unter anderem mit der zuletzt unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktie./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 18:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2022 / 18:41 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.