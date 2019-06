FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert auf 67 Euro je Aktie belassen. Der Spezialchemiekonzern könne sein Jahresziel für das operative Ergebnis (Ebitda) am unteren Rand der vorgegebenen Spanne erreichen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Selbst im Fall einer Gewinnwarnung sieht er das Rückschlagspotenzial angesichts des zuletzt niedrigen Aktienkurses in der Nähe des Buchwertes als begrenzt an./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 13:42 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 13:47 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.