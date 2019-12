FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie nach zuletzt schwacher Kursentwicklung von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft. Allerdings blickt Analyst Peter Spengler in der am Montag vorliegenden Studie nach einer millionenschweren Abschreibung in der Polysilizium-Sparte pessimistischer auf das Geschäft mit dem Solarindustrie-Grundstoff. Er senkte seine Gewinnerwartungen für 2019 und 2020. Den fairen Wert je Aktie hob er dennoch von 62 auf 64 Euro an, da er das bewertungsrelevante Jahr turnusgemäß auf 2021 umstellte./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2019 / 10:57 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2019 / 11:02 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.