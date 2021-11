HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Quartalszahlen von 153 auf 158 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das Spezialchemieunternehmen habe das hohe Wachstumstempo des zweiten Quartals im dritten Jahresviertel halten können, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien an der Börse Zweifel aufgekommen, ob die Übernahme von Siltronic durch GlobalWafers zustande kommt und Wacker Chemie mit dem erhofften Mittelzufluss rechnen kann./edh/tih



