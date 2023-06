FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Wacker Chemie von 136 auf 131 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Über die Preisentwicklung von Polysilizium gebe es kurzfristig Unsicherheit, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Voraussichtlich blieben die Preise zunächst unter Druck. Die Nachfrage nach Chemikalien dürfte in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 aufgrund niedriger Lagerbestände bei Kunden und besserer Makrodaten steigen. Das Biosolutions-Geschäft werde 2023 durch den Ausbau der mRNA-Kapazitäten belastet./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2023 / 09:43 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2023 / 09:53 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.