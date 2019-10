HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen voerst auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe die Erwartungen verfehlt und eine Gewinnwarnung ausgesprochen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Senkung des Ziels für das operative Ergebnis (Ebitda) sei keine Überraschung, das Ausmaß aber schon. Er kündigte eine Überarbeitung seines Bewertungsmodells an./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



