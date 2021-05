HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Seine gestiegenen Gewinnschätzungen je Aktie für 2021 und 2022 reflektierten höhere Polysilizium-Preise nach einem von ihm erwarteten Rücksetzer, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Weil sich der Aktienkurs seit den Tiefs im Jahr 2020 mehr als verdreifacht habe, bleibe es beim neutralen Votum./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



