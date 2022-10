HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie nach vorgelegten Quartalszahlen von 155 auf 135 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray kappte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je AKtie der Jahre 2023 und 2024. Dabei verwies er auf eine Kombination aus schwächeren Preisen für Silikone, geringeren Mengen an Polymeren und Gegenwind für die Rentabilität des Biosolutions-Segments aufgrund höherer Investitionen./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 06:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.