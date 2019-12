HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie nach der Ankündigung einer hohen Abschreibung in der Polysilizium-Sparte von 70,60 auf 67,00 Euro gesenkt, die Einstufung nach zuletzt trister Kursentwicklung aber auf "Hold" belassen. Wie erwartet resultiere die Wertminderung aus einer enttäuschenden Profitabilität der Anlagen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst senkte seine Gewinnerwartungen. Er verwies zudem darauf, dass die Eigenkapitalquote deutlich sinken werde./mis/ajx



