NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die derzeit optimistischen Einschätzungen der Anleger für das Polisilizium-Geschäft des Spezialchemie-Unternehmens seien nicht angebracht, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. So sei trotz des Handelsdeals zwischen China und den USA unklar, ob China Zölle aufheben. Und selbst das würde nichts am Überangebot ändern./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 17:34 / GMT



