ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Wacker Chemie von 184 auf 188 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Samuel Perry hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzung für das operative Jahresergebnis des Chemiekonzerns nach den vorgelegten Quartalszahlen kräftig an. Die Preise für Polysilizium dürften angesichts der sehr hohen Nachfrage und der Ausfälle von Wettbewerbern auch im zweiten Halbjahr stützen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 04:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.