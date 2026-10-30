WACKER CHEMIE Aktie

82,40EUR -0,70EUR -0,84%
WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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30.10.2026 08:39:59

WACKER CHEMIE Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 84 auf 75 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Strategisch bewegten sich die Bayern in die richtige Richtung und die Einsparungen seien imposant, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Freitag vorliegenden Verkaufsempfehlung. Er erinnerte jedoch an die starke Kursrally. Wacker werde die konservativen Ziele für das vierte Quartal erreichen, aber die Anleger orientierten sich zunehmend längerfristig. Hier sieht Lamotte eher Risiken. Mit seinen Ergebnisschätzungen zwischen 2027 und 2029 liegt er im Schnitt 7 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Sell
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
81,45 € 		Abst. Kursziel*:
-7,92%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
82,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,98%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:39 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
07:23 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 WACKER CHEMIE Kaufen DZ BANK
29.10.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

WACKER CHEMIE AG 82,65 -0,54% WACKER CHEMIE AG

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13:05 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
12:58 adidas Buy Deutsche Bank AG
12:55 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
12:55 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
12:52 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
12:51 BBVA Hold Deutsche Bank AG
12:50 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
12:46 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
12:44 ING Group Buy Deutsche Bank AG
12:43 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
12:42 Renault Hold Deutsche Bank AG
12:39 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:38 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
12:31 AstraZeneca Buy UBS AG
12:28 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:27 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
12:24 TotalEnergies Buy UBS AG
12:24 Shell Neutral UBS AG
12:24 Henkel vz. Neutral UBS AG
12:23 Unilever Outperform Bernstein Research
12:20 Renault Sell UBS AG
12:16 Gerresheimer Neutral UBS AG
12:15 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:14 AIXTRON Halten DZ BANK
11:40 Amazon Outperform RBC Capital Markets
11:32 Volkswagen Neutral UBS AG
11:06 Air Liquide Buy UBS AG
11:00 Deutsche Bank Buy UBS AG
10:59 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
10:58 ING Group Buy UBS AG
10:42 OMV kaufen UBS AG
10:37 Amazon Buy UBS AG
10:36 STMicroelectronics Buy UBS AG
10:35 KION GROUP Buy Warburg Research
10:34 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
10:33 BP Buy UBS AG
10:32 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:32 DEUTZ Buy Warburg Research
10:31 BP Outperform RBC Capital Markets
10:28 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
10:20 DO buy UBS AG
10:14 GSK Underweight Barclays Capital
10:14 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
10:13 ING Group Overweight Barclays Capital
09:58 Linde Outperform Bernstein Research
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