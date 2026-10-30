WACKER CHEMIE Aktie
|82,40EUR
|-0,70EUR
|-0,84%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 84 auf 75 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Strategisch bewegten sich die Bayern in die richtige Richtung und die Einsparungen seien imposant, schrieb Tristan Lamotte in seiner am Freitag vorliegenden Verkaufsempfehlung. Er erinnerte jedoch an die starke Kursrally. Wacker werde die konservativen Ziele für das vierte Quartal erreichen, aber die Anleger orientierten sich zunehmend längerfristig. Hier sieht Lamotte eher Risiken. Mit seinen Ergebnisschätzungen zwischen 2027 und 2029 liegt er im Schnitt 7 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Sell
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
81,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
82,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,98%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Wacker Chemie auf 'Sell' (dpa-AFX)
|
09:28
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
08:50
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Wacker Chemie auf 'Hold' - Story ausgereizt (dpa-AFX)
|
29.10.26
|ROUNDUP 2: Wacker Chemie optimistisch für Gewinnziel (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
29.10.26
|ANALYSE-FLASH: DZ hebt Wacker Chemie auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 100 Euro (dpa-AFX)
|
29.10.26
|XETRA-Handel: MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
29.10.26
|ROUNDUP: Wacker Chemie sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen (dpa-AFX)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|08:39
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|07:23
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|07:23
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|08:39
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|82,65
|-0,54%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|12:16
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|12:15
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:34
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:33
|BP Buy
|UBS AG
|10:32
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|10:20
|DO buy
|UBS AG
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|10:14
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|10:13
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:58
|Linde Outperform
|Bernstein Research