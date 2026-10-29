WACKER CHEMIE Aktie
|83,15EUR
|0,40EUR
|0,48%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
29.10.2026 08:12:38
WACKER CHEMIE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebbnis (Ebitda) entspreche weitgehend den Erwartungen, während die Barmittelentwicklung deutlich besser als von ihm erwartet ausgefallen sei, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
82,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-24,39%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
83,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25,44%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
07:28
|Wacker Chemie sieht sich auf Kurs zu Jahrszielen (dpa-AFX)
|
28.10.26
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
28.10.26
|Ausblick: WACKER CHEMIE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
22.10.26
|XETRA-Handel MDAX verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
21.10.26
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|85,65
|3,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|08:21
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|tk accelis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|07:15
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06:29
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|28.10.26
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets