WACKER CHEMIE Aktie
|83,10EUR
|0,35EUR
|0,42%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Chetan Udeshi passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell an die Erkenntnisse aus dem dritten Quartal an. Änderungen an den Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) seien aber begrenzten Umfangs. Sein Bewertungszeitraum erstreckt sich nun bis Dezember 2028./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
86,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-28,28%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
83,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25,39%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
17:12
|ROUNDUP 2: Wacker Chemie optimistisch für Gewinnziel (dpa-AFX)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
15:04
|ANALYSE-FLASH: DZ hebt Wacker Chemie auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 100 Euro (dpa-AFX)
|
12:26
|XETRA-Handel: MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
09:59
|ROUNDUP: Wacker Chemie sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen (dpa-AFX)
|
07:28
|Wacker Chemie sieht sich auf Kurs zu Jahrszielen (dpa-AFX)
|
28.10.26
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
28.10.26
|Ausblick: WACKER CHEMIE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|20:55
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|10:42
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20:55
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|10:42
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|20:55
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:42
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|83,10
|0,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:55
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:55
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:55
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:54
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:53
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:53
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:51
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:03
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:01
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:28
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:05
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:35
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17:29
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|16:24
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16:15
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|15:42
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:30
|Oracle Buy
|UBS AG
|15:27
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets