NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie trotz der angekündigten Anhebung des operativen Ergebnisziels auf "Underweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das nun für das zweite Quartal in Aussicht gestellte Ebitda liege zwar über seiner Prognose und der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch die Risiken mit Blick auf die Konsensschätzungen für 2023 nähmen zu. Zudem sei die Aktie vergleichsweise unattraktiv bewertet./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2022 / 23:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2022 / 00:15 / BST



