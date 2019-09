HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wacker Neuson von 36,50 auf 35,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Anbetracht anhaltend schwacher Wirtschaftsdaten werde er nun mit Blick auf die kurzfristige Entwicklung des Baumaschinenherstellers etwas konservativer, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Anlagehintergrund sei ansonsten aber vollständig intakt./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / 08:09 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2019 / 08:10 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.