NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Der Baumaschinenhersteller habe seine sehr positiven Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Montag. Die Resultate zeigten, dass sich das Unternehmen von der Corona-Krise erholt habe und wieder in der Spur sei. Geholfen habe auch das interne Restrukturierungsprogramm./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2021 / 02:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2021 / 02:45 / ET



