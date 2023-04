NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Auftragsbücher des Baumaschinen-Herstellers wirkten beruhigend für das erste Halbjahr, danach aber seien die Aussichten verschwommen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein ausgewogener Produktmix sollte aber dazu beitragen, dem zyklischen Gegenwind im Wohnungsbau entgegenzuwirken. Vorsichtige Jahresziele böten Aufwärtspotenzial, wenn die Nachfrage nach dem Sommer robust bleibe./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 13:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2023 / 13:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.