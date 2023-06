NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Analyst Corey Tarlowe untersuchte laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie Themenbereiche rund Nachhaltigkeit - also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) - bei dem US-Einzelhändler für das Geschäftsjahr 2023. Drei Kernbereiche zur Verbesserung der ESG-Perspektiven Walmarts hob Tarlowe hervor: die Bereitstellung attraktiver Beschäftigungsmöglichkeiten, Verbesserungen der Betriebsabläufe sowie Bemühungen um Gleichberechtigung und Integration./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 20:35 / ET

rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2023 / 00:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.